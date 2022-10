Jugendlicher bedroht Zwölfjährigen mit Messer

Crimmitschau - Ein 14 Jahre alter Junge hat am Montag in Crimmitschau einen Zwölfjährigen mit einem Messer bedroht. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Dienstag mitteilte, waren Beamte des Reviers in Werdau zum Skaterpark von Crimmitschau gerufen worden. Dort stellten sie bei dem Jugendlichen ein Butterfly-Messer und einen Schlagring sicher. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Bedrohung sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gestellt.