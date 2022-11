Junges Ehepaar stirbt bei Unfall mit Sattelzug

Nehlitz - Auf einer Landstraße im Saalekreis nördlich von Halle ist am späten Freitagabend womöglich ein junges Ehepaar bei einem Unfall mit einem Sattelzug gestorben. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag handele es sich „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ um eine 38 Jahre alte Frau und einen 37 Jahre alten Mann, die aus dem Saalekreis stammen. Sie saßen den Angaben zufolge in einem Pkw, der nahe der Ortschaft Nehlitz zunächst von dem Sattelzug gerammt und dann unter dessen herumschleudernden Auflieger eingeklemmt worden war. Das Fahrzeug brannte daraufhin aus. Eine rechtsmedizinische Untersuchung solle Klarheit über die Identität der Toten geben, hieß es.

Zuvor hatte der 39-jährige Fahrer des Gespanns laut Polizei bei winterlichen Straßenverhältnissen in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Sattelzug war laut Polizei in Richtung Halle unterwegs. Ein weiteres beteiligtes Auto sei in die Unfallstelle hineingefahren, der 27-jährige Fahrer sei mit Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt worden, hieß es. Auch der Lkw-Fahrer kam den Angaben zufolge wegen eines Schocks in eine Klinik.