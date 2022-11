Juso-Chefin will 25-Stunden-Woche mit Lohnausgleich

Juso-Chefin Jessica Rosenthal (30) hat sich beim SPD-Parteikonvent mit ihrer Forderung nach einer 25-Stunden-Woche mit vollem Lohn- und Personalausgleich durchgesetzt, wie „Spiegel online“ berichtete. Eine Mehrheit der Delegierten stimmte für den Plan.

Die Parteiführung habe das so nicht gewollt, berichtete die „Süddeutsche Zeitung“ (SZ). Arbeitsminister Hubertus Heil befürchte, dass die Wirtschaft in der aktuellen Lage für einen solchen Vorstoß kein Verständnis hat. Auf die Frage, wie sein Ministerium nun mit der neuen Linie in der SPD umgehe, heißt es nach Informationen der „SZ“ deutlich: „Die Einführung einer gesetzlichen 25-Stunden-Woche ist in Deutschland nicht geplant.“ (uk)