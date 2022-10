Justizvollzugsbeamte sollen mehr Geld erhalten

Magdeburg - Die schwarz-rot-gelbe Koalition will Bedienstete im Justizvollzug besser bezahlen. Dazu soll die sogenannte Vollzugszulage rückwirkend zum 1. Juli 2022 angehoben werden, wie die FDP-Landtagsfraktion mitteilte. Der Finanzausschuss des Landtags habe am Donnerstag für eine Erhöhung von monatlich 101,90 auf 127,38 Euro gestimmt. Die Änderung des Landesbesoldungsgesetzes muss im November noch vom Landtag beschlossen werden.

„Die Erhöhung der Vollzugszulage ist ein Baustein, um den Dienst im Justizvollzug attraktiver zu machen“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Guido Kosmehl. Das Land brauche mehr Bedienstete in den Justizvollzugsanstalten. Andere Bundesländer hätten die Zulagen bereits erhöht. In Sachsen-Anhalt liege die letzte Anpassung elf Jahre zurück. Den Angaben zufolge kommt das Plus rund 1000 Justizvollzugsbeamten im Land zugute.