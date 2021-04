Kanzlerin Merkel mit Verband am linken Mittelfinger - Grund ist ein Strecksehnenriss

Ein Strecksehnenriss ist der Grund für Merkels Verband am Finger. Das hat es mit der Verletzung auf sich.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich am Dienstag mit einer Schiene an der linken Hand. Foto: Annegret Hilse/Reuters/Pool/dpa

Berlin. Seit ihrem Auftritt am Dienstag fragt sich ganz Deutschland, warum Merkel einen Verband am Finger trägt. Nun gibt es Antworten.

Seit einigen Tagen muss Kanzlerin Angela Merkel bereits wegen einer Verletzung eine weiße Verbandsschiene am linken Mittelfinger tragen. „Der Mittelfinger der linken Hand wurde wegen eines Strecksehnenrisses infolge einer unglücklichen Bewegung medizinisch versorgt“, teilte ein Regierungssprecher der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag auf Anfrage mit. Merkel hatte sich bereits vor einigen Tagen an der Hand verletzt.

Ein solcher Sehnenriss braucht meist mehrere Wochen, um vollständig zu heilen, wie zum Beispiel Apotheken.de schreibt. Meist hat eine solche Verletzung keine weiteren Folgen. Nur in seltenen Fällen sei eine Operation notwendig.