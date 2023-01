Kein Veranstalter: Bunte Republik Neustadt fällt aus

Dresden - Die Bunte Republik Neustadt (BRN) findet in diesem Jahr nicht statt. Für das Fest sei kein Gesamtveranstalter gefunden worden, teilte die Stadt Dresden am Dienstag mit. Somit sei unklar geblieben, wer im Falle einer Ausrichtung für die allgemeine Ordnung und Sicherheit verantwortlich gewesen wäre. Im Laufe des Jahres werde nach Lösungen für künftige Veranstaltungen gesucht, hieß es. Bereits in den vergangenen Jahren fand das Fest aufgrund der Coronapandemie nicht statt.