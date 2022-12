Kellerbrand in Mehrfamilienhaus: 200.000 Euro Schaden

Coswig (Anhalt) - Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Coswig (Anhalt) im Landkreis Wittenberg ist ein erheblicher Sachschaden von 200.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei am Dienstagmorgen mussten zudem sämtliche Bewohner des Hauses evakuiert werden. Die Ursache des Brandes am späten Montagabend war zunächst unklar. Der Feuerwehr gelang es, den Brand umgehend zu löschen. Verletzt wurde niemand.