Kinderrechte-Preis des Landes wird vergeben

Hannover - Das Land Niedersachsen und der Kinderschutzbund zeichnen auch in diesem Jahr Projekte aus, die sich für die Verwirklichung von Kinderrechten einsetzen. Die Schirmherrin, Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens, überreicht die Auszeichnungen am Samstag (15.00 Uhr) in Hannover an die Preisträger. Der „KinderHabenRechtePreis Niedersachsen“ ist mit insgesamt 9000 Euro dotiert. Besonders gesucht werden Beiträge, die direkt von Kindern und Jugendlichen aus Kita, Schule, Sportverein, Gemeinden und Jugendverbänden stammen.

Die SPD-Politikerin sagte, Kinderrechte seien ein hohes Gut: „Sie sollten Messlatte für unsere Planungen, die Gestaltung unseres täglichen Lebens und unsere politische Verantwortung sein.“ Seit 2008 wird der Preis ausgelobt.