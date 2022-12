Klimaaktivisten besetzen weiterhin Hörsaal der Uni Leipzig

Leipzig - Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe „End Fossil: Occupy!“ besetzen weiterhin das Audimax der Universität Leipzig. Am Dienstagmorgen waren knapp 20 Personen im Hörsaal, teilte der Sprecher der Universität, Carsten Heckmann, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Demonstrierenden halten sich seit Montagnachmittag in dem Saal auf. Sie forderten die Universität unter anderem dazu auf, bis 2030 klimaneutral zu werden.

Eigenen Angaben zufolge hatte die Gruppe in den vergangenen Monaten mehr als 40 Hörsäle weltweit besetzt, um sich für den Klimaschutz einzusetzen. Es gehe nun darum, in einen vernünftigen Austausch zu kommen, erklärte Heckmann. Die Universitätsleitung wolle mit den Aktivistinnen und Aktivisten sprechen. Das Audimax sei der größte Hörsaal der Universität und werde für präsenzstarke Vorlesungen benötigt. „Allein heute drohen sieben Veranstaltungen von drei Fakultäten auszufallen“, so Heckmann.