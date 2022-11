Klimaschutz-Blockaden: Prozess mit Verteidiger Gregor Gysi

Berlin - Ein Prozess wegen Straßenblockaden durch Klimaschutz-Demonstranten hat mit prominenter Beteiligung in Berlin begonnen. Der angeklagte Demonstrant wurde am Mittwoch vor dem Amtsgericht Tiergarten von dem Linken-Politiker und Rechtsanwalt Gregor Gysi verteidigt. Gysi äußerte sich vor Beginn der Verhandlung vor den zahlreichen wartenden Journalisten nicht.

Der 24-jährige Demonstrant soll sich an mehreren Straßenblockaden der Gruppe „Letzte Generation“ seit dem vergangenen Winter in Berlin beteiligt haben, so die Staatsanwaltschaft. Dabei soll er sich auch an der Straße festgeklebt haben. Außerdem soll er sich in einem Vorraum des Bundesjustizministeriums an einer Demonstration beteiligt haben. Die Vorwürfe lauten Nötigung, Widerstand gegen Polizisten und Hausfriedensbruch. Gegen den Mann wurden laut Gericht bereits mehrere Strafbefehle erlassen, gegen die er Einspruch einlegte.

Vertreter der Klimaschutzinitiative hatten Gysi im Bundestag besucht und länger mit ihm gesprochen. Er sagte dann zu, einen Angeklagten zu verteidigen, hatte Gysis Kanzlei zuvor mitgeteilt.