Kommunen: Mehr als 13 Millionen Euro für Städtebauförderung

Weimar - In Thüringen erhalten in diesem Jahr 50 Kommunen Geld vom Land für Vorhaben der Städtebauförderung. Nach Angaben des Landesverwaltungsamtes vom Freitag stehen dafür 13,5 Millionen Euro zur Verfügung, die 71 Baumaßnahmen zugute kommen sollen. Von den Landesmitteln soll unter anderem die Sicherung und Sanierung des Bahnhofs Reinhardsbrunn bei Friedrichroda (Landkreis Gotha) profitieren. Dafür seien 800.000 Euro zugeteilt worden. Auch Vereins- und Dorfgemeinschaftshäuser in verschiedenen Landkreisen werden gefördert.