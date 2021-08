Kontinuität an Spitze der Nord-CDU: Parteitag in Neumünster

Die alte Parteispitze wird auch die neue sein: Bei der Führung der CDU im Norden um Regierungschef Günther bahnen sich keine Wechsel an. Die Vorstandswahl steht am Samstag in Neumünster an. Dort wird auch ein hoher Gast aus Berlin erwartet.