Kontrolle in Shisha-Bars: 35 Kilo Tabakwaren beschlagnahmt

Göttingen - In der Göttinger Innenstadt haben Vertreter von Hauptzollamt und Polizei zwei Shisha-Bars überprüft. Dabei wurden am Freitagabend rund 35 Kilogramm Tabakwaren sichergestellt und steuerrechtliche Verstöße festgestellt, wie die Polizei mitteilte. Die Überprüfung der beiden Lokale verlief ohne Zwischenfälle, wie es weiter hieß. Für die Dauer der Kontrolle in der Güterbahnhofstraße wurde der Bereich um die dortige Shisha-Bar für Fahrzeuge und Personen gesperrt. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren gegen die Betreiber der beiden Lokale ein.