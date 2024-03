In einer Schule bei Berlin wurde ein Mann festgenommen, der eine Waffe und ein Messer bei sich gehabt haben soll. Was bisher bekannt ist.

Petershagen/dpa - Ein 22 Jahre alter Mann, der am Freitagmorgen in eine Schule in Petershagen bei Berlin eingedrungen war, hat ein Messer und eine Schreckschusswaffe bei sich gehabt. Das sagte ein Sprecher der Polizei.

Speziell ausgebildete Einsatzkräfte der Polizei nahmen ihn demnach fest. Dabei verletzten sich der junge Mann und ein Polizist den Angaben zufolge leicht.

Die Beamten seien noch dabei, den Raum nach anderen Gefahrenquellen abzusuchen oder Komplizen ausfindig zu machen, sagte der Sprecher am Vormittag weiter. Die Schüler seien nicht in der Schule gewesen, als der Mann gegen 7 Uhr das Gebäude betreten habe.

Nach Polizeiangaben waren hauptsächlich Lehrer, andere Mitarbeiter der Schule und Beschäftigte einer Gartenbaufirma zu diesem Zeitpunkt anwesend. Die Polizei sperrte die Schule nach der Festnahme ab. Der Unterricht fiel aus.