Kura mahnt Landtag: „Nicht in Populismus verfallen“

Hannover - Vor der ersten Sitzung des kürzlichen gewählten Landtags in Niedersachsen hat die neue Fraktionschefin der Grünen, Anne Kura, an das Verantwortungsbewusstsein der Parteien appelliert. „Wir haben hier alle gemeinsam als demokratische Parteien die Verantwortung, das Land durch die Krisen zu steuern und auch zukunftsfähig aufzustellen“, sagte Kura in Hannover. „Da gehören natürlich Debatte und Streit dazu. Aber ich würde mir sehr wünschen, dass das sachlich ist und dass wir vor allen Dingen auch die Demokratie stärken mit diesen Debatten und nicht in Populismus verfallen.“

Der Landtag kommt am Dienstag zu seiner konstituierenden Sitzung nach der Landtagswahl zusammen. Die SPD ist stärkste Kraft mit 57 Sitzen, die CDU stellt 47 Abgeordnete, die Grünen 24 und die AfD 18.

Kura war am Montag ebenso wie Detlev Schulz-Hendel an die Fraktionsspitze der Grünen gewählt worden.