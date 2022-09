Land- und Forstwirtschaft präsentiert sich in Erfurt

Gäste besuchen die Landwirtschaftsmesse Grüne Tage Thüringen in einer Halle der Messe Erfurt.

Erfurt - Das Messegelände in Erfurt hat sich in einen riesigen Bauernhof mit Tieren und Geräten verwandelt. Bis zum Sonntag präsentiert sich die Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft bei der Messe „Grüne Tage Thüringen“. 220 Aussteller seien vertreten, teilte die Messe Erfurt mit. Nach Angaben von Geschäftsführer Michael Kynast ist das Messegelände ausgebucht. Am Freitag waren viele junge Leute auf der Agrarmesse unterwegs - mehr als 200 Schulklassen hatten sich angemeldet.

Die Grünen Tage Thüringen zeigten die Vielfalt der Branche und verdeutlichen ihre Innovationskraft, die Naturnähe mit High-Tech verbinde, erklärte Agrarministerin Susanna Karawanskij (Linke) im Vorfeld.

Das Thüringer Landesamts für Landwirtschaft informierte unter anderem über Förderprogramme aber auch über innovative Nutzungsmöglichkeiten von Schafwolle und Pflanzenfasern nicht nur für Textilien, sondern auch als Verbundwerkstoffe, Vliese bis hin zu Dünger. Vorgestellt würden Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen. Das Lehr- und Versuchszentrum Gartenbau berate zu aktuellen Themen im Gartenbau. Eine Messehalle sei für Tiere reserviert.

Erfurt ist nach Angaben der Messe GmBH der zweitgrößte Messestandort in den fünf ostdeutschen Bundesländern.