Landesweite Kontrollen mit Fokus auf Ablenkung

Magdeburg - Handy am Steuer oder nicht gesichertes Gepäck: Die Polizei in Sachsen-Anhalt kontrolliert ab diesem Freitag Auto- und Fahrradfahrer landesweit mit einem Schwerpunkt auf Ablenkung vom Straßenverkehr. Ziel ist es, Verkehrsunfälle durch Ablenkung zu verringern und auf das Risiko hinzuweisen, wie das Ministerium für Inneres und Sport am Donnerstag mitteilte. Vom 16. bis 22. September beteiligt sich das Land Sachsen-Anhalt demnach an der Kontrollwoche „Focus on the Road“ vom „European Roads Policing Network“ (Roadpol).

Die Polizei achte dabei besonders auf Verstöße im Umgang mit Smartphones und Handys, die Beeinträchtigung des Gehörs durch Kopfhörer und Mängel beim verkehrssicheren Verstauen von Ladung. Außerdem kontrolliere sie, ob Kinder vorschriftsgemäß angeschnallt und gesichert sind. Es gehe um physische, psychische und emotionale Ablenkungen. Kontrolliert werden sollen demnach Autos, Lastwagen und Fahrräder.

„Wer beim Fahren seine Aufmerksamkeit nicht auf das Geschehen auf der Straße richtet, riskiert, dass er zu spät bremst oder anderweitig zu spät reagiert - und einen Unfall verursacht“, sagte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU). Die Nutzung eines Mobiltelefons etwa erhöhe das Unfallrisiko um mindestens das Vierfache.