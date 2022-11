Leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit in Thüringen

Erfurt - Die Arbeitslosigkeit ist in Thüringen leicht gestiegen. Im November waren im Freistaat 59.300 Menschen ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am heutigen Mittwoch mitteilte. Das waren 6200 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr und 10 mehr als im Vormonat. Die Quote liegt unverändert bei 5,4 Prozent.

Bis zum Jahresende werde die Arbeitslosigkeit saisonbedingt zwar weiter steigen, hieß es. Mit einem Einbruch am Arbeitsmarkt sei allerdings nicht zu rechnen. Rückläufig war die Zahl der ukrainischen Erwerbslosen: Im November waren 5700 Arbeitslose aus der Ukraine in Thüringen gemeldet und damit knapp 200 weniger als im Oktober.