Leipzig testet gegen AZ Alkmaar: Trainingsauftakt am 5. Juli

Der neue Trainer von RB Leipzig, Jesse Marsch, steht am Seitenrand.

Leipzig - RB Leipzig wird in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga drei Testspiele bestreiten. Ein Spiel gegen den niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar ist bereits für den 17. Juli (18.00 Uhr) terminiert und soll im eigenen Trainingszentrum ausgetragen werden. Weitere Partien sind am 22. und 31. Juli geplant.

Der neue Trainer Jesse Marsch wird die Mannschaft am 5. Juli zum Trainingsauftakt versammeln. Der Club bemüht sich, dass dort Fans anwesend sein können, wie Direktor Ulrich Wolter am Mittwochabend auf einer Fan-Videokonferenz betonte. Ein Trainingslager im österreichischem Saalfelden ist vom 25. Juli bis 1. August geplant.

Die offizielle Saisoneröffnung mit Fans ist für den 8. August in der Red Bull Arena angedacht, kann aber aufgrund der vom 6. bis 9. August angesetzten ersten Runde im DFB-Pokal noch leicht verschoben werden.