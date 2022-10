Leipziger „Lachmesse“ kündigt 74 Veranstaltungen an

Leipzig - Das internationale Humor- und Satirefestival „Lachmesse“ in Leipzig hat für seine 32. Ausgabe 74 Veranstaltungen angekündigt. Vom 16. bis 23. Oktober seien gut 120 Künstlerinnen und Künstler aus zwölf Ländern zu erleben, teilte das Festival am Samstag mit. Auf elf Bühnen soll dann Kabarett, Comedy, Lied und Musik, Clownerie und Puppenspiel geboten werden. Michael Hatzius mit seiner Echse solle die Auszeichnung „Leipziger Löwenzahn“ bekommen.

Die „Lachmesse“ versteht sich vor allem als Kleinkunstfestival und will jedes Jahr in der kleinen Form einen Überblick zu Trends und Neuheiten geben. In diesem Jahr sind unter anderem Alfons, Thomas Freitag, Horst Evers und Lisa Eckhart dabei.