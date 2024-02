Wangerooge/DUR. - Auf der kleinen ostfriesischen Insel Wangerooge ist ein ungewöhnlicher Arbeitsplatz frei. Die Gemeinde der Insel sucht einen Leuchtturmwärter für das Wahrzeichen des Dorfes: "Alter Leuchtturm". Allerdings braucht es für den Job nur ein oberflächliches Wissen über die Gezeiten, Schifffahrt und das Wattenmeer. Eher wird handwerkliches Geschick und körperliche Fitness verlangt.

Im Leuchtturm muss man Treppen steigen

"Man muss schon mindestens zweimal am Tag die 161 Stufen gehen können", sagte Rieka Beewen, Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters auf Wangerooge, der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Denn das sei notwendig, etwa zum Auf- und Abschließen. "Und im Zweifel muss man auch ein drittes Mal hoch." Der 39 Meter hohe rot-weiß-schwarze Leuchtturm ist eines der Wahrzeichen der Nordseeinsel.

Blick vom Arbeitsplatz "Alter Leuchtturm" aus auf das Dorf Wangerooge Foto: IMAGO / imagebroker

Mit der Leuchttechnik müssen sich Bewerber übrigens nicht auskennen. Der Alte Leuchtturm ist schon seit 1969 nicht mehr in Betrieb. Den Schiffen weist inzwischen ein neuer, vollautomatischer und unbemannter Leuchtturm den Weg.

Der "Neue Leuchtturm" befindet sich allerdings auf der Westseite der Insel - nicht unweit des Westturms, einem weiteren Denkmal der Insel. Seit 1972 wird der Alte Leuchtturm daher nur noch touristisch als Aussichtsplatz genutzt. Im Erdgeschoss ist zudem das Inselmuseum untergebracht.

Lesen Sie auch: Helle Spätsommerabende auf Wangerooge

"Handwerkliches Geschick wäre von Vorteil"

Laut Jobbeschreibung zählen zu den Aufgaben des Leuchtturmwärters im Alten Leuchtturm etwa: Ticketverkauf, Einlasskontrolle, Pflege der Grünflächen am Leuchtturm und der Verkauf von Souvenir-Artikeln. "Handwerkliches Geschick wäre von Vorteil, denn an so einem alten Gebäude ist auch immer ein bisschen was zu tun", ergänzte die Kurdirektorin Beewen.

113 Jahre lang war der Leuchtturm ein Wegweiser für die Schifffahrt vor den Mündungen von Jade und Weser. Nach Angaben der Ostfriesland Tourismus GmbH wurde der Turm 1855 im damaligen Inselosten als eines der ersten Gebäude neu gebaut, nachdem das frühere Inseldorf im damaligen Inselwesten bei einer Sturmflut untergegangen war.

Wer mit der Inselbahn auf Wangerooge ankommt, wird sofort vom Alten Leuchtturm begrüßt. Foto:IMAGO / imagebroker

Wohnen kann man im Leuchtturm nicht

In den vergangenen Jahren war der Leuchtturm wegen der Corona-Pandemie und für eine Restaurierung geschlossen. "In dieser Zeit ist unser bisheriger Leuchtturmwärter in Rente gegangen", sagte Beewen. Nun soll es Schritt für Schritt wieder losgehen: Erst soll das Museum öffnen, später soll der Turmaufgang wieder freigegeben werden.

Auch Ehepaare sollen sich in der ehemaligen Wachstube des Leuchtturmwärters wieder das Jawort geben können. Denn für Trauungen sei der Turm sehr beliebt, sagte Beewen. "Viele warten darauf, dass es wieder losgeht und wir natürlich auch."

Lesen Sie auch: Larissa Fichtner ist Wangerooges erste Strandwärterin

Wohnen kann der künftige Leuchtturmwärter allerdings nicht in dem denkmalgeschützten Bauwerk. „Dazu reicht der Platz im Leuchtturm tatsächlich nicht“, sagte Beewen. Wohnraum ist auf allen Ostfriesischen Inseln knapp. Die Gemeinde helfe aber bei der Wohnungssuche. "Was wir immer hinbekommen, ist für den Anfang ein Personalapartment zu stellen, sodass man dann weiter suchen kann."

Die Strandpromenade von Wangerooge ist nicht weit vom Alten Leuchtturm entfernt. Foto: Arne Birger Jeske

Leuchtturmwärter: Ein fast ausgestorbener Beruf

Leuchtturmwärter werden heutzutage eher selten gesucht - und wenn, dann wie auf Wangerooge zu touristischen Zwecken. 2018 etwa suchte das kleine Nordsee-Dorf Wremen bei Cuxhaven einen ehrenamtlichen Leuchtturmwärter für den Turm „Kleiner Preuße“. Mehr als 100 Bewerbungen gingen danach bei dem Wremer Heimatkreis ein.

Anders als in früheren Zeiten kommen die rund 150 Leuchttürme, die zurzeit an der deutschen Nord- und Ostseeküste in Betrieb sind, ohne Wärter aus, wie die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes auf Anfrage mitteilte. Sie werden etwa von Verkehrszentralen an Land überwacht.

Der "Neue Leuchtturm" läuft vollautomatisch und hat den Alten Leuchtturm ersetzt. Foto: Arne Birger Jeske

Nur für die Instandhaltung, also zum Beispiel für den Wechsel von Leuchtmitteln oder das Testen von Notstromanlagen, kommen Techniker noch auf die Türme. 1973 wurde der Leuchtturm "Hohe Weg" in der Außenweser als letzter westdeutscher Turm behördensprachlich "entmannt". Im Osten verließ 1998 auf Hiddensee der letzte Wärter seine Station.