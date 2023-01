Linke-Politiker stellt Anzeige gegen Silbereisen

Der Linken-Politiker Diether Dehm (72) hat nach eigener Aussage Strafanzeige gegen den Starmoderator Florian Silbereisen gestellt. „1000 mal berührt und einmal gegendert: Strafanzeige! Wenn die Verschandlung eines geschützten künstlerischen Werks in Deutschland nicht schon eine Urheberrechtsverletzung, also eine Straftat wäre, so müssten Florian Silbereisen und Beatrice Egli allein wegen groben Unsinns in eine geschlossene Einrichtung“, schrieb er auf seinem Facebook-Auftritt.

Beide Künstler hatten bei ihrem Auftritt in „Der große Schlagerabschied“ in der ARD Klaus Lages Hit „Tausend Mal berührt“ die Worte „Indianer gespielt“ weggelassen. Dies war zuvor als Tribut an die „Cancel Culture“ kritisiert worden. Dehm hatte mit Lage den Text geschrieben.

Dehm besteht nicht nur „auf Texttreue, sondern auch darauf, dass meine Kinder, Enkel und Ur-Enkel wo und wann immer sie wollen, ,Indianer spielen dürfen’“.