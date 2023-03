Millionen Reisende und Pendler in ganz Deutschland sind am Montag vom Warnstreik im Verkehr betroffen. Der Ausstand, der bereits in der Nacht auf Montag losging, soll 24 Stunden andauern. Verfolgen Sie hier die Ereignisse live.

"Warnstreik am Montag 27.03." steht auf der Anzeigetafel einer Bushaltestelle. Mit einem großangelegten bundesweiten Warnstreik haben die Gewerkschaften EVG und Verdi am Montag weite Teile des öffentlichen Verkehrs lahmgelegt.

Berlin/Halle/Magdeburg - Seit Mitternacht stehen Bahnen und Busse in Deutschland still, auch Flugzeuge sind am Boden geblieben. Mit einem bundesweiten Warnstreik machen die Gewerkschaften EVG und Verdi Druck in ihren Tarifverhandlungen. Vom 24-stündigen Ausstand sind Millionen von Menschen betroffen. Wir berichten aktuell mit allem Wissenswerten in diesem Liveblog.

Hintergrund der Arbeitskämpfe sind verschiedene Tarifkonflikte. Bei der EVG stehen weitere Gespräche mit verschiedenen Bahnunternehmen ab Mitte der Woche an. Mit der Deutschen Bahn soll erst nach Ostern weiterverhandelt werden. Bei Arbeitgebern stößt das koordinierte Vorgehen auf heftige Kritik - als reiner Warnstreik seien die Ausstände für die Bevölkerung so nicht mehr zu erkennen.