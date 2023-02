Hildesheim - Ein umgefallener Baum auf der A7 bei Hildesheim hat während eines Gewitters für einen Unfall mit einem Lkw gesorgt. Der 61-jährige Fahrer war am Mittwochnachmittag mit dem Sattelzug unterwegs, als zwischen der Anschlussstelle Derneburg und der Rastanlage Hildesheimer Börde ein Baum vor ihm auf die Fahrbahn fiel, wie die Polizei am Abend mitteilte. Das Fahrzeug fuhr frontal dagegen, der Baum zerbrach in viele Teile und verteilte sich auf allen drei Fahrstreifen.

Der Fahrer blieb unverletzt, jedoch trug der Lkw einige Schäden davon: So wurde etwa die Karosserie durchbohrt und die Windschutzscheibe zersplittert. Die A7 wurde für etwa eine halbe Stunde in Fahrtrichtung Hannover voll gesperrt. Danach wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Am frühen Abend war der Verkehr wieder frei. Warum der Baum auf die Fahrbahn gefallen war, war zunächst nicht bekannt.