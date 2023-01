Lotto-Spieler aus der Altmark gewinnt 1,7 Millionen Euro

Magdeburg - Der Altmarkkreis Salzwedel ist um einen Millionär reicher: Ein „Bingo“-Spieler aus dem Landkreis im Norden von Sachsen-Anhalt hat am Sonntagabend rund 1,7 Millionen Euro bei der „Bingo“-Umweltlotterie von Lotto gewonnen, wie die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt am Montag mitteilte. Von allen Teilnehmenden in insgesamt sieben Bundesländern habe der Jackpot-Gewinner als einziger ein „Dreifach-Bingo“ gehabt. Den Angaben zufolge handelt es sich um den 119. Lotto-Millionär in Sachsen-Anhalt seit 1991 sowie den siebten Lotto-Millionär im Altmarkkreis Salzwedel.

Angaben der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt zufolge handelt es sich um den zweiten Millionengewinn in der Altmark binnen zehn Wochen: Am 6. November habe eine Frau aus dem Landkreis Stendal bei „Bingo“ bereits knapp über eine Million Euro gewonnen, heißt es. Die Umweltlotterie sei im Norden von Sachsen-Anhalt mit rund 3000 gespielten Losen pro Woche sehr beliebt. Die Erträge aus dem Verkauf von Losen kommen Projekten im Natur- und Umweltschutz sowie in der Entwicklungszusammenarbeit zugute.