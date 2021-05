Mainz verlängert Vertrag mit Luxemburger Barreiro bis 2024

Mainz - Der FSV Mainz hat den Vertrag mit dem Luxemburger Nationalspieler Leandro Barreiro vorzeitig bis 2024 verlängert. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, wäre der Kontrakt des 21 Jahre alten Mittelfeldakteurs im kommenenden Jahr ausgelaufen. Seit seinem Debüt im Februar 2019 hat Barreiro 50 Pflichtspiele für die Rheinhessen in der Bundesliga und im DFB-Pokal bestritten. Für die Nationalmannschaft Luxemburgs lief er in 26 Partien auf.

„Leandro hat in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung genommen, und diese ist noch lange nicht zu Ende“, sagte 05-Trainer Bo Svensson. „Seine Laufstärke, Ballsicherheit und Aggressivität sowie sein guter Charakter machen ihn zu einem absoluten Zugewinn für unsere Mannschaft.“