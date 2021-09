Mann beim Queren von Bahngleisen von Zug erfasst und getötet

Hamburg - Ein Mann ist am späten Freitagabend im Bahnhof Hamburg-Eidelstedt beim Überqueren der Gleise von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Trotz einer eingeleiteten Schnellbremsung konnte der Triebfahrzeugführer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Der bislang nicht identifizierte Mann starb noch am Unfallort an seinen Verletzungen.

Der Triebfahrzeugführer erlitt einen Schock. Die rund 130 Fahrgäste im Zug blieben unverletzt. Den Angaben zufolge hat sich der Mann selbstständig vom Bahnsteig in die Gleise begeben. Nach Auswertung der Videoaufnahmen entsprechender Überwachungskameras sowie von Zeugenaussagen wird ein Fremdverschulden zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen. Auch Hinweise auf einen Suizid gibt es bislang nicht.