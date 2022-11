An der Tür eines Streifenwagens steht der Schriftzug „Polizei“.

Meißen - Ein 63-Jähriger Mann hat Grundschüler in Meißen rassistisch beleidigt und mit einem Krückstock bedroht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, machte der Mann bei dem Vorfall am Mittwochmorgen einen alkoholisierten Eindruck. Der 63-Jährige konnte noch vor Ort gestellt werden. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet.