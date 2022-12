Mann kippt bei Minusgraden Wasserfass aus: Rentnerin stürzt

Mühlhausen - Auf einer gefrorenen Wasserpfütze ist eine Rentnerin in Mühlhausen ausgerutscht und schwer gestürzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein 60-Jähriger am Tag zuvor ein mit 400 Liter Wasser gefülltes Fass an der Straße vor seinem Haus entleert. Beim Überqueren der Straße rutschte die 79-Jährige dort aus - wegen der niedrigen Temperaturen war das Wasser gefroren. Die Rentnerin kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Gegen den 60-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.