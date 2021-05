Mann sticht auf Sicherheitsmitarbeiter eines Supermarkts ein

Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel.

Berlin - Ein Mann hat einen Sicherheitsmitarbeiter eines Supermarkts mit einem laut Polizei „unbekannten Stichwerkzeug“ attackiert und ihn rassistisch beleidigt. Der 27-jährige Mitarbeiter erlitt im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick am Mittwochnachmittag Stichverletzungen an Arm und Schulter, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er kam demnach zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Täter sei geflohen. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der Mitarbeiter den Mann am Eingang des Marktes aufgefordert, eine medizinische Maske zu tragen. Der Mann soll den Mitarbeiter daraufhin rassistisch beleidigt, ihm unvermittelt ins Gesicht geschlagen und mehrfach auf ihn eingestochen haben.