Mann stirbt bei Unfall auf Autobahn A24

Potsdam - In der Nacht ist auf der Autobahn A24 ein Autofahrer bei einem Unfall getötet worden. Der Mann war am frühen Samstagmorgen zwischen den Anschlüssen Pritzwalk und Meyenburg (Landkreis Prignitz) in Richtung Hamburg aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, wie der Lagedienst des Polizeipräsidiums in Potsdam mitteilte. Er fuhr demnach in den Straßengraben, wurde aus seinem Wagen geschleudert und verletzte sich dabei so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb.