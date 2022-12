Mann tritt gegen Polizeiauto und attackiert Polizisten

Berlin - In Berlin-Dahlem hat ein 39-Jähriger gegen ein Polizeiauto getreten und Polizisten attackiert. Bei der anschließenden Festnahme leistete der Mann zudem heftigen Widerstand, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Nachdem der 39-Jährige am Sonntagabend ohne ersichtlichen Grund gegen das Polizeiauto getreten hatte, flüchtete er in Richtung U-Bahnhof Oskar-Helene-Heim und beschädigte auf dem Weg ein Kleinkraftrad. Die Polizisten nahmen im Auto die Verfolgung auf und stellten den Mann am Eingang zum U-Bahnhof. Dort attackierte der Tatverdächtige einen der beiden Polizisten und versuchte, ihn zu schlagen. Aufgrund des heftigen Widerstandes des Mannes, mussten ihm den Angaben zufolge Handschellen angelegt werden. Die beiden Polizisten und der mutmaßliche Täter wurden bei der Festnahme leicht verletzt. Der 39-Jährige wurde anschließend in eine psychiatrische Klinik gebracht.