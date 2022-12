Mann uriniert auf Straße und schlägt Frau: Täter gesucht

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium.

Cottbus - Ein Mann hat in Cottbus auf die Straße uriniert und eine Frau mit Faustschlägen attackiert, als diese ihn auf sein Verhalten ansprach. Die 63-Jährige wurde bei der Attacke am späten Mittwochnachmittag verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Täter flüchtete, die Polizei sucht nach ihm: Er soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Er hatte kurze blonde Haare, trug eine pinkfarbene Jacke und sprach russisch.