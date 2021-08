Männer greifen Gäste vor einer Diskothek an: Verletzte

Zwickau - Zwei Männer haben in der Nacht zum Sonntag in Zwickau Gäste einer Diskothek attackiert und sieben Männer und Frauen im Alter zwischen 19 und 35 Jahren verletzt. Drei von ihnen mussten ins Krankenhaus. Wie die Zwickauer Polizeidirektion mitteilte, hatten die beiden Männer Einlass begehrt, was ihnen wegen eines Hausverbotes allerdings nicht gestattet wurde. Daraufhin reagierten sie aggressiv und schlugen wahllos um sich. Die Täter flohen noch vor dem Eintreffen der Polizei.