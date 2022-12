Mehr als 50 Millionen Corona-Tests im bisherigen Jahr

Hannover - Mehr als 50 Millionen Corona-Tests sind in diesem Jahr in Niedersachsen bislang genommen worden. Das teilte das Gesundheitsministerium in Hannover auf dpa-Anfrage mit. Bis Mitte Dezember waren laut Ministerium rund 2,7 Millionen der Tests positiv. Selbsttests, die etwa in Drogeriemärkten erhältlich sind, werden in diese Zahlen nicht mit eingerechnet.

Bis Mitte Mai wurden wöchentlich jeweils mehr als eine Million Tests genommen. Danach wurden es spürbar weniger - in vielen Wochen waren es jeweils etwa eine halbe Million. Mitte Dezember sank die wöchentliche Zahl erstmals in diesem Jahr unter die Marke von 300.000 Tests.

Die Positivrate der Tests lag in den ersten beiden Wochen des Jahres bei unter einem Prozent, Mitte des Jahres hingegen bei jeweils mehr als zehn Prozent. In den vergangenen Wochen lag diese Rate zwischen drei und fünf Prozent.

Zeitweise waren in diesem Jahr Corona-Tests für viele Menschen in Niedersachsen Voraussetzung für zahlreiche Freizeitbereiche. Seit dem Frühjahr sind viele Corona-Schutzmaßnahmen entfallen und somit auch die Verpflichtung für einen Test. Derzeit sind Tests noch vorgeschrieben in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen.