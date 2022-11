Mehr Ausbildungsverträge in der Landwirtschaft

Magdeburg - Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge in der Land- und Forstwirtschaft in Sachsen-Anhalt ist in diesem Jahr leicht gestiegen. 482 Azubis und damit 1,7 Prozent mehr als im Vorjahr unterzeichneten einen Ausbildungsvertrag für einen der sogenannten grünen Berufe, wie das Landwirtschaftsministerium am Freitag mitteilte. Besonders viele Verträge wurden demnach mit einem Zuwachs von sieben Prozent in den Berufen der Landwirte abgeschlossen. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 sei die Zahl der Neuverträge um 7,3 Prozent gestiegen.