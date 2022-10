Mehr Autos in Sachsen-Anhalt: Fahrleistung je Wagen sinkt

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt gibt es immer mehr Autos, und die Fahrleistung je Wagen nimmt ab. 2011 seien durchschnittlich je 1000 Einwohner 510 Pkw angemeldet gewesen. 2021 sei die Zahl auf 561 gestiegen, teilte der Kfz-Landesverband Sachsen-Anhalt am Mittwoch mit Verweis auf Angaben des Statistischen Bundesamts und des Kraftfahrt-Bundesamts mit. Diese Steigerung um zehn Prozent sei auch einer bundesweiten Tendenz zum Zweitwagen geschuldet. Die Fahrleistung je Auto sinkt. Im Moment werde ein Auto in Sachsen-Anhalt jährlich rund 12.250 Kilometer gefahren. Vor zwei Jahren habe der Wert bei 12.480 Kilometern gelegen.