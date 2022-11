Mehrere Kilogramm Drogen gefunden: Zwei Männer in U-Haft

Stendal - Bei Durchsuchungen in Stendal hat die Polizei mehrere Kilogramm Amphetamine und weitere Betäubungsmittel gefunden. Zudem sei am Donnerstag Bargeld im vierstelligen Bereich beschlagnahmt worden, teilte die Polizeiinspektion Stendal am Freitag mit. Mehrere Beschuldigte zwischen 19 und 23 Jahre stünden im Verdacht, in mehreren Fällen mit Drogen gehandelt zu haben. Zwei Verdächtige wurden vorläufig festgenommen. Ein Richter des Amtsgerichts Stendal erließ gegen die beiden jungen Männer Haftbefehl, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden den Angaben nach in eine Justizvollzugsanstalt (JVA) in Untersuchungshaft gebracht.