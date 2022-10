Mehrheit in Brandenburg gegen Böllerverbot zu Silvester

Blick vom Potsdamer Hotel Mercure auf die beleuchtete Breite Straße und das Filmmuseum während in der Silvesternacht 2019 Feuerwerk in den Nachthimmel aufsteigt.

Potsdam - Eine Mehrheit der Brandenburger hat sich in einer Umfrage gegen ein Böllerverbot zu Silvester ausgesprochen. In einer repräsentativen Umfrage des Instituts Insa-Consulere im Auftrag der Verbraucherzentrale Brandenburg sprachen sich 50 Prozent der Befragten gegen ein Verbot aus, nur 45 Prozent stimmten dafür. 5 Prozent der Befragten antworteten mit „weiß nicht“ oder machten keine Angabe. Bundesweit stimmte dagegen eine Mehrheit von 53 Prozent für ein Böllerverbot, 39 Prozent waren dagegen.

Dazu erklärte die Verbraucherzentrale, Silvester-Feuerwerk werde nicht nur wegen der Corona-Pandemie, sondern auch wegen des Verletzungsrisikos, des Umwelt- und Tierschutzes sowie aktuell wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine kontrovers diskutiert. „Wichtig ist jetzt, dass die Politik frühzeitig darüber entscheidet, ob das Zünden oder der Verkauf von Feuerwerkskörpern für das private Böllern zu Silvester in diesem Jahr verboten wird“, sagte der Chef der Brandenburger Verbraucherzentrale Christian A. Rumpke.

In Brandenburg sprach sich nur in der Altersgruppe ab 60 Jahren eine Mehrheit von 52 Prozent für ein Verbot von privatem Feuerwerk aus, die jüngeren Befragten waren in allen Altersgruppen mehrheitlich dagegen. Große Zustimmung für ein Verbot gab es bei den Wählern von Grünen, SPD und Linke - dagegen stimmten fast zwei Drittel der Anhänger der AfD und 71 Prozent der Wähler von BVB/Freie Wähler. Die Anhänger von CDU und FDP zeigten sich mit Werten von 47 bis 49 Prozent in beiden Lagern gespalten.