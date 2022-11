Meyer Werft überführt Kreuzfahrtschiff „Arvia“

Papenburg (dpa) Die Papenburger Meyer-Werft startet voraussichtlich am Samstagmorgen mit der Ems-Überführung des neu gebauten Kreuzfahrtschiffes „Arvia“. Die Ankunft des Schiffes im niederländischen Eemshaven sei für Sonntag geplant, sagte ein Werftsprecher am Donnerstag. Dort soll der Neubau technisch und nautisch erprobt werden. Für die Übergabe an die britsche Reederei P&O Cruises werde das Schiff anschließend Kurs auf Bremerhaven nehmen.

Die „Arvia“ ist baugleich mit der „Iona“, die bereits 2020 ausgeliefert wurde. An Bord ist Platz für rund 5200 Passagiere. Die „Ariva“ wird wie das Schwesterschiff mit flüssigem Erdgas (LNG) betrieben. Dies sorge für eine deutlich geringere Schadstoffbelastung auf See, da weder Schwefeloxide noch Rußpartikel freigesetzt würden, teilte die Werft mit. Beim Verlassen des Baudocks Ende August hatten Demonstranten der Branche „Greenwashing“ vorgeworfen. Auch LNG verursache klimaschädliche CO2-Emissionen.