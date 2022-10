Mildes Herbstwetter für Sachsen-Anhalt erwartet

Magdeburg - Ruhiges und mildes Herbstwetter erwarten die Menschen in Sachsen-Anhalt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, startet der Tag mit Nebel, der sich im Laufe des Vormittags wieder verzieht. Über den Tag bleibt es dann bewölkt, abends lockert es ein wenig auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 19 Grad. In der Nacht ziehen die Wolken größtenteils ab und es kühlt auf Temperaturen von 8 bis 11 Grad ab.