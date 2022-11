Kabinett Milliardenschwerer Rettungsschirm soll Energiekrise abfedern

Eine Woche nach der Vereidigung der neuen Landesregierung nimmt das angekündigte Sofortprogramm in der Energiekrise Form an. Insgesamt will Rot-Grün 2,9 Milliarden Euro zusätzlich in die Hand nehmen.