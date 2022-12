Ministerium: Hohe Auslastung von Ölaffinerie gewährleistet

Berlin - Bei der langwierigen Suche nach Ersatz für russisches Rohöl für die Raffinerie PCK im brandenburgischen Schwedt sind dem Bundeswirtschaftsministerium zufolge entscheidende Fortschritte erzielt worden. Es gebe die Zusage der polnischen Seite, ab Januar ausreichende Ölmengen zu liefern, die dem PCK eine komfortable Auslastung von rund 70 Prozent ermöglichten, sagte Staatssekretär Michael Kellner am Donnerstag im Bundestag. Zugleich hätten die Anteilseigner der Raffinerie eigene Verträge mit Kasachstan verhandelt, die weitere Mengen ab Januar 2023 ermöglichten.

Bislang wird die Raffinerie in Schwedt mit russischem Rohöl versorgt, ab Anfang 2023 soll es wegen des Öl-Embargos gegen Russland aber nicht mehr fließen. Bis zu 55 Prozent des Bedarfs sollen über Tanker nach Rostock und von dort über eine bestehende Pipeline nach Schwedt gebracht werden. Mehr schafft die Leitung derzeit nicht. Da damit aber die volle Auslastung der Raffinerie nicht erreicht wird, wurden zusätzliche Alternativen gesucht.

Von Schwedt aus werden Tankstellen in Ostdeutschland versorgt. Es gab bislang die große Sorge, dass Kapazitäten der Raffinerie brach liegen und dies auch Auswirkungen auf die Versorgung mit Treibstoff und die Preise haben kann.

„Die Versorgungssicherheit kann durch Lieferungen über Rostock, Polen und Kasachstan gewährleistet werden“, sagte der Grünen-Politiker Kellner am Donnerstag. Er sei in der vergangenen Woche zu Gesprächen in Warschau gewesen. Zudem sollten die Schiffe zur Vollauslastung der Pipeline von Rostock zur Raffinerie nach Schwedt ab Januar in Rostock einlaufen.

„Das Ziel ist es, die Auslastung von über 70 Prozent im Januar im Laufe des Jahres weiter zu steigern, wenn sich die neuen Bezugsquellen im kommenden Jahr eingespielt haben“, sagte Kellner. Der Abschied vom russischen Öl sei nicht nur angesichts des Ukraine-Kriegs notwendig, sondern auch um die Versorgungssicherheit auf die Dauer zu gewährleisten.

Der Brandenburger Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) erklärte, derzeit sei die Raffinerie zu 85 Prozent ausgelastet. Er sei überzeugt, dass die Verhandlungen mit Kasachstan zur Schließung der verbleibenden Lücke gelingen würden. Im Dezember erhalte Schwedt fünf Millionen Euro für den Strukturwandel. „Es ist wichtig in der Region, dass die Menschen den Mut behalten“, sagte Steinbach. Schwedt habe eine Zukunft. „Und die Landesregierung steht weiter bei den Schwedtern.“ Der Sprecher von Rosneft Deutschland, Burkhard Woelki, sagte lediglich, das Unternehmen sei im Austausch mit Kasachstan über Mengen und Preise und über vertragliche Absprachen.