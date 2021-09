Mitbewohner in Asylbewerberheim in Kamenz niedergestochen

Kamenz - Bei einem Streit in einem Asylbewerberheim in Kamenz ist ein 56-Jähriger schwer verletzt worden. Ein Mitbewohner habe den Mann am Vorabend angegriffen und ihm diverse Stichverletzungen zugefügt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 27 Jahre alte Tatverdächtige konnte wenig später gestellt werden. Dabei habe sich der 27-Jährige massiv zur Wehr gesetzt. Es wird gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.