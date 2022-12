Mobile Toilette im Wert von 30.000 Euro gestohlen

Hildburghausen - Unbekannte haben am vergangenen Wochenende eine mobile Toilette im Wert von rund 30.000 Euro gestohlen. Der Toilettenwagen stand nach Angaben der Thüringer Polizei auf dem Veranstaltungsgelände Lange Heide in Hildburghausen. „Dass so ein großer Wagen ganz entwendet wird, ist eher selten“, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Üblicher seien Sachbeschädigungen. Ersten Erkenntnissen zufolge klauten die unbekannten Täter die Toilette zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag. Demnach stahlen sie ebenfalls das Kennzeichen eines auf dem Grundstück abgestellten Anhängers. Die Polizei ermittelt.