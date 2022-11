Moderne Porträtbüste für Komponisten Heinrich Schütz

Weißenfels - An den Komponisten Heinrich Schütz (1585-1672) erinnert im Musikmuseum Weißenfels eine neue Porträtbüste. Anlass ist der 350. Todestag des Künstlers. Nach diversen Stationen wie in Venedig und Dresden verbrachte er seinen Lebensabend in Weißenfels (Burgenlandkreis). Die Porträtbüste wurde am Sonntag enthüllt, wie eine Sprecherin des Museums mitteilte. Das zeitgenössische Kunstwerk wurde von der Bildhauerin Anna Franziska Schwarzbach geschaffen. Unter dem Motto „Schütz22 - weil ich lebe“ wird in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen mit Veranstaltungen an den Barockkomponisten und sein Wirken an unterschiedlichen Orten erinnert.