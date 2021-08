Mordkommission ermittelt nach Fund von Frauenleiche

Berlin - Nach dem Fund einer Frauenleiche im Berliner Stadtteil Fennpfuhl (Bezirk Lichtenberg) ermittelt eine Mordkommission. Es gebe Anhaltspunkte für ein Tötungsdelikt, teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach fand eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Rudolf-Seiffert-Straße am Morgen gegen 07.00 Uhr eine leblose Frau im Hausflur und alarmierte Rettungskräfte sowie die Polizei. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der 56-jährigen Frau feststellen.