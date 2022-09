Mutmaßlicher Einbrecher von Mietern in Chemnitz festgehalten

Chemnitz - Ein mutmaßlicher Einbrecher ist im Chemnitzer Stadtteil Borna-Heinersdorf von Mietern ertappt und festgehalten worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hörte eine 61 Jahre alte Mieterin am Dienstagmittag Geräusche aus dem Keller des Hauses. Als sie daraufhin in den Keller ging, überraschte sie einen 28-jährigen Mann beim Aufbrechen eines Kellerschlosses. Der Mann versuchte zu fliehen, wurde jedoch von der Frau und einem weiteren Mieter festgehalten, bis die Polizei eintraf. Der 28-Jährige wurde von den Beamten in ein Polizeirevier gebracht. Bei dem versuchten Einbruch entstand ein geringer Sachschaden, gestohlen wurde nichts.