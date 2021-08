Nach 2G-Option: Hamburg Towers starten Ticketverkauf

Hamburg - Basketball-Bundesligist Hamburg Towers plant die bevorstehende Saison mit Zuschauern. Der Ticketverkauf soll in den nächsten zwei Wochen beginnen, teilte der Verein am Mittwoch mit. Die Towers beziehen sich dabei auf die Möglichkeit, ausschließlich Geimpfte und Genesene in die Halle in Hamburg-Wilhelmsburg zu lassen. Das am Dienstag beschlossene 2G-Optionsmodell biete die Chance, „auf das Abstandsgebot zu verzichten und Sitz- und Stehplätze frei anzuordnen. Gleichzeitig wird die maximale Personenzahlgrenze in Innenräumen auf 1300 Personen verdoppelt“, informierte der Verein.



„Wir freuen uns sehr, dass wir nun auf einen Saisonstart vor Publikum hinarbeiten können. Das 2G-Modell ist durchaus eine vorstellbare Option für uns“, sagte Geschäftsführer Jan Fischer. Die Towers wollen mit den Hamburger Behörden prüfen, ob im Rahmen einer Sondergenehmigung mehr als die aktuell zugelassenen 1300 Fans in die Halle dürfen.