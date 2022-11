Nach Attacke auf Syrer in Zwickau sucht LKA Zeugen der Tat

Zwickau - Nach der Attacke auf einen 30 Jahre alten Mann aus Syrien in Zwickau sucht das Landeskriminalamt (LKA) nun Zeugen des Vorfalls. Die Ermittler seien bei der Aufklärung der Tat auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen, teilte das LKA am Mittwoch mit. Der Mann war am frühen Montagmorgen von einer Gruppe angegriffen und verletzt worden. Die Ermittlungen hat das Polizeiliche Extremismus- und Terrorismus- Abwehrzentrum (PTAZ) im Landeskriminalamt übernommen.